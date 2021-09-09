Россия увеличила группировку подлодок с «Калибрами» в Средиземном море

Москва, 9 сентября. Россия впервые увеличила группировку неатомных подлодок проекта 636.3 в Средиземном море до пяти единиц, сообщили в судостроительной отрасли.

В настоящее время в Средиземноморскую эскадру входят две вооруженные крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) и три - Черноморского флота (ЧФ), сообщает со ссылкой на источник в судостроительной отрасли ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что две субмарины выполняют межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот, но могут задержаться в Постоянном оперативном соединении ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о подводных лодках «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский». С ними вошла в Средиземное море прошедшая ремонт в России однотипная субмарина «Краснодар», отметил собеседник агентства.

В апреле Минобороны России сообщило, что фрегат Тихоокеанского флота РФ «Маршал Шапошников» впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря по наземной цели. Дальность пуска превысила тысячу километров.