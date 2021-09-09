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Житель Омска оформил на себя кредит в страхе перед мошенниками
Происшествия
Житель Омска оформил на себя кредит в страхе перед мошенниками
ФБА «Экономика сегодня»

Омск, 9 сентября. Житель Омска попался на уловку злоумышленников и самостоятельно оформил на себя кредит, передает региональное УМВД.

По информации от ведомства, с заявлением обратился 22-летний житель Омска. Он сообщил правоохранительным органам, что стал жертвой мошеннической схемы.

По словам потерпевшего, его обманули звонком из банка. Подставной сотрудник службы безопасности убедил мужчину, что его аккаунт в банке взломан, и мошенники пытаются оформить кредит на сумму 280 тысяч рублей.

Омич решил поступить нетипично. Для начала он сам оформил кредит в банке на свое имя, а потом перевел эти деньги на резервный счет, который продиктовали ему мошенники. Таким образом, житель Омска возложил на себя обязательства по займу и отдал полученные деньги злоумышленникам.

Осознание, что его обманули, пришло слишком поздно. Молодой человек обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, расследование ситуации продолжается.

Мошеннические схемы не стоят на месте. «Сбер» ранее зафиксировал новый обман пользователей сайта «Госуслуги».

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