Силуанов призвал экспортеров делиться доходами от роста цен на сырье

Москва, 9 сентября. Получившие дополнительные доходы от роста цен на сырье российские экспортеры «должны поделиться» средствами на поддержку граждан, считает глава Минфина России Антон Силуанов.

В ходе выступления на пленарном заседании Московского финансового форума министр отметил, что поделиться должны «традиционные экспортеры» получившие дополнительные доходы от роста цен в мире.

«Эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан», — цитирует Силуанова ТАСС.

Министр добавил, что на поддержку военнослужащих, пенсионеров и готовящихся к школе детей уже направлены 700 миллиардов рублей, которые были выделены из дополнительных доходов.

Ранее Силуанов заявил о восстановлении российской экономики и наполнении казны. Министр подчеркнул, что поступающие в бюджет средства необходимо тратить эффективно. Результат должен отмечаться в росте экономики России и благосостояния граждан, подчеркнул глава Минфина России.