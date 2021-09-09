Политолог Ищенко объяснил, почему ВВП Украины растет, а люди беднеют

Москва, 9 сентября. Нарисовать нужный ВВП — это не проблема, но он не отображает реального положения дел. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» политолог отметил, что ВВП в стране рос постоянно. Единственным моментом, когда он упал, был 2014 год. Однако люди при этом не видят улучшения качества жизни.

«Вот он рос, рос, а в результате упал. Как так получается, не знаю. Единственное, когда фиксировали падение на 14%, это был 2014 или 2015 год, а потом опять у них начал расти. Нарисовать можно все что угодно. Я вам когда-то говорил, что мы можем сидеть и друг другу продавать пустой спичечный коробок, по 10 копеек. Если будем очень быстро продавать, то можно нарастить ВВП на миллиарды долларов», — отметил эксперт.

Он добавил, что внутренний валовый продукт зависит от ряда факторов. Показать нужный показатель несложно. Все производство находится в Китае, даже iPhone, а ВВП растет в США, хотя они ничего не выпускают. У них исчезла сфера услуг, на улицах лежит мусор, предприятия останавливаются, а значение внутреннего валового продукта увеличивается. Аналогична ситуация и с Украиной. Рост ВВП говорит о создании новых рабочих мест, но на деле граждане все чаще уезжают за границу, чтобы найти хорошую работу.

Ранее экономист Виктор Скаршевский заявил, что одно неверное решение президента Украины Владимира Зеленского похоронит Киев в глазах коллективного Запада и лишит страну надежд на будущее.