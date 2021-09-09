Политолог Бортник объяснил важность встречи с Путиным для Зеленского

Киев, 9 сентября. Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что президент Владимир Зеленский не сможет переизбраться на новый срок, не проведя встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Эксперт поделился мнением в эфире местного телеканала «Наш». По словам Бортника, Зеленскому для переизбрания потребуется нормализация российско-украинских отношений. Ему будет необходима встреча с Путиным, но для российского президента такой саммит будет бессмысленным.

«Самая банальная причина — это демонстрировать успехи в мирном урегулировании», — уточнил Бортник.

Политолог напомнил, что переизбраться без налаживания отношений с Москвой пытался экс-президент Украины Петр Порошенко. Однако его попытка не увенчалась успехом. По мнению Бортника, Россия держит в своих руках «переключатели», которые влияют на сложившуюся на Украине ситуацию.

Ранее американские СМИ сообщили, что Зеленский закрыл оппозиционное издание «Страна.ua», продемонстрировав опасную и недальновидную политику. Журналисты посчитали, что украинский лидер таким поведением пытается произвести на американского коллегу Джо Байдена.