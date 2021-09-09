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«Фейками напичкали»: в Сети обсудили слушания родственников жертв рейса MH17
Общество
«Фейками напичкали»: в Сети обсудили слушания родственников жертв рейса MH17
ПолитРоссия

, 9 сентября. В Нидерландах прошли слушания, во время которых выступили родственники жертв, погибших при крушении самолета Boeing 777, следовавшему по рейсу MH17.

Трагедия произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. Пользователи в Facebook активно обсудили слушания. Об этом сообщает Regnum.

«Может ли родственник быть свидетелем просто по факту того, что он имеет родственные связи, но сам на месте происшествия не присутствовал? Фактов нет, есть эмоции. Доказательная база нулевая. Обвиняемые не имеют квалификации для работы с системами ПВО, их фамилии известны из телевизора. Фарс!» — написал Дмитрий Г.

Владимир П. выразил соболезнования. Однако он не понимает, как родственники могут быть свидетелями в этом деле. Они не были на месте крушения.

«И что родственники могут сказать после того, что им влили в уши те, кому было выгодно это влить?! Все подчистили, свидетелей убрали, фейками напичкали. Какая разница родственникам, с кого деньги требовать? Им же не факты уже нужны, а компенсации», — считает Valentina S.

Сергей Ф. напомнил, что Россию и Малайзию не допустили к расследованию происшествия. Поэтому ни о каком суде не может быть речи. В Нидерландах не пытаются докопаться до правды, поскольку они представляют НАТО.

Ранее издание De Telegraaf написало, что участник заседания суда по делу о крушении лайнера MH17 гражданских авиалиний Малайзии выставил украинскую сторону в невыгодном свете одним простым вопросом.

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самолет mh17 крушение нидерланды
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