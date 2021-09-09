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Политолог Ищенко: США хотели вывести Россию из активного противостояния
Политика
Политолог Ищенко: США хотели вывести Россию из активного противостояния
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 сентября. Весной 2021 года Белый дом пытался выйти на переговоры с Россией, чтобы узнать, можно ли вывести ее из активного противостояния. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» он заявил, что Вашингтон искал способы примирения с Москвой. Это позволяло Белому дому сосредоточиться на проблемах с Пекином.

«Чтобы ничего не отдать, ничем не поступиться. Просто уговорить Москву, что не надо поддерживать Пекин, не надо лезть туда, не надо лезть сюда, занимайтесь своими делами у себя в Сибири, а мы не будем вас слишком сильно обижать и займемся Китаем», — отметил эксперт.

Он добавил, что США хотели добиться встречи двух президентов. Однако Россия показала, что не особо заинтересована в этих переговорах. Если они произойдут, то хорошо, если нет, то плакать никто не будет. Поэтому весной 2021 года Соединенные Штаты активно сдерживали Украину от наступления, поскольку это могло спровоцировать конфронтации с Кремлем.

Ранее военный журналист Александр Жилин объяснил, почему Украина не сможет взять Донбасс силой.

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