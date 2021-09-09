Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приамурье

Благовещенск, 9 сентября. Вагоны грузового поезда сошли на станции Сковородино в Амурской области, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Город Сковородино является транспортным железнодорожным узлом. Станция располагается на Транссибирской магистрали.

Инцидент произошел в 18:14 (12:14 по Москве). По предварительным данным, с рельсов сошли два вагона.

Габарит соседнего пути не нарушен, отмечается в сообщении. Движение по станции Сковородино не прерывается.

Задержек пассажирских поездов на Транссибирской магистрали нет. Для ликвидации последствий инцидента на место направлен восстановительный поезд. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что три вагона со щебнем сошли с рельсов в Челябинской области. Перевозившие щебень вагоны сошли с рельсов в сортировочном парке станции «Челябинск-Главный».