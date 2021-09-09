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Сорвавшегося с козырька дома ребенка доставили в больницу Южно-Сахалинска

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 07:50
Происшествия
Сорвавшегося с козырька дома ребенка доставили в больницу Южно-Сахалинска
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 9 сентября. Ребенок попал в больницу после падения с козырька дома в ЖК «Малиновка». Происшествие случилось 8 сентября в Южно-Сахалинске.

Сахалинское УМВД сообщило, что во время прогулки 12-летний ребенок забрался на козырек дома, после чего поскользнулся и сорвался с него. На место инцидента приехали сотрудники спасательных служб и автомобиль скорой помощи. Соответствующей информацией поделился сайт astv.ru.

В результате происшествия мальчика доставили в больницу. Оттуда информация была отправлена полицейским. Специалисты проводят проверку и устанавливают полученные ребенком травмы, а также детали и обстоятельства падения мальчика.

Молодой мужчина недавно упал с моста на мель в Новосибирске. Инцидент случился 4 сентября. Местный рыбак услышал, как упал человек, после чего раздались стоны. Рыбачащий мужчина в итоге вызвал спасателей, чем и спас молодого горожанина.

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