Сорвавшегося с козырька дома ребенка доставили в больницу Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, 9 сентября. Ребенок попал в больницу после падения с козырька дома в ЖК «Малиновка». Происшествие случилось 8 сентября в Южно-Сахалинске.

Сахалинское УМВД сообщило, что во время прогулки 12-летний ребенок забрался на козырек дома, после чего поскользнулся и сорвался с него. На место инцидента приехали сотрудники спасательных служб и автомобиль скорой помощи. Соответствующей информацией поделился сайт astv.ru.

В результате происшествия мальчика доставили в больницу. Оттуда информация была отправлена полицейским. Специалисты проводят проверку и устанавливают полученные ребенком травмы, а также детали и обстоятельства падения мальчика.

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