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Почти 100 кг лососевой икры изъяли у браконьеров на Камчатке
Происшествия
Почти 100 кг лососевой икры изъяли у браконьеров на Камчатке
Global Look Press  /  Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

Петропавловск-Камчатский, 9 сентября. Правоохранители задержали на Дальнем Востоке машину, в которой злоумышленник пытался провести около 100 кг лососевой икры без документов.

Автомобиль остановили на 87-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково для проверки машины, которая ехала в направлении краевого цента. В автомобиле найдены пять мешков с красной икрой. Ее общий вес составил 99,2 кг. Водитель машины не смог предъявить документы на право добычи и перевозки, передает «Интерфакс».

Нарушителя доставили в полицейский отдел для последующего разбирательства. Правоохранителям предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб от незаконной ловли составил более 2,7 млн рублей.

Жителя Оренбургской области недавно оштрафовали на 100 тысяч рублей за отстрел трех косуль. Нарушитель открыл огонь по животным из ружья.

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