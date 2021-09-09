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Политолог Ищенко: Украина разлагается буквально на глазах
Политика
Политолог Ищенко: Украина разлагается буквально на глазах
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 9 сентября. Внутренняя борьба украинского правительства приводит к тому, что государство распадается буквально на глазах. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Запад поддерживает жизнь Украины за счет финансирования. Однако из-за неадекватной политики властей он не знает, какой суммы хватит на тот или иной срок.

«Они сталкиваются с неадекватностью украинского руководства, которое, находясь в условиях острого ресурсного дефицита, ведет друг с другом изнуряющую борьбу за право остаться единственным и неповторимым. И вот эта внутренняя борьба приводит к тому, что Украина дестабилизируется и распадается буквально на глазах. Несмотря на то, что Запад продолжает вкладывать определенные ресурсы, уже не такие, как были в 2014 и 2015 годах, совсем не такие, мизерные буквально. Но для того, чтобы какую-то стабильность там сохранять, условную, но не получается», — отметил Ищенко.

Он добавил, что Запад понимает, что Украина, как проект, закроется, и раньше, чем им хотелось бы. Поэтому США и ЕС выстраивают уже совсем иную политику.

Ранее военный журналист Александр Жилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский только обогащается за счет своего народа и исполняет приказы хозяина.

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