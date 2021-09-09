Политолог Ищенко: Украина с 2014 года не жилец

Москва, 9 сентября. Запад прекрасно понимает, что Украина, начиная с 2014 года, уже не является самостоятельным государством. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

В прямом эфире для YouTube-канала «Украина.ру» президент Центра системного анализа и прогнозирования заявил, что США и Европа уже не рассчитывают на Киев так, как раньше. Он не может быть весомым инструментом для противостояния с Россией.

«Украина с 2014 года не жилец. Материальная база украинского государства уничтожена в 2014, максимум в 2015 году. Соответственно, с тех пор она жить самостоятельно не может. То, что она до сих пор продолжает еще как-то барахтаться и шевелиться — это результат прямой и финансовой поддержки Запада», — подчеркнул Ищенко.

Он добавил, что США и Евросоюз не будут и дальше вкладывать свои ресурсы. Для них это бессмысленно. Они сначала выжмут последние соки из Украины, а потом покинут ее.

Ранее Ростислав Ищенко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский усиленно «гримасничал» на камеры во время переговоров с лидером США Джо Байденом с намерением убедить украинцев, что его «боятся».