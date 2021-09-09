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Инвестиционный кешбэк может появиться на Дальнем Востоке
Общество
Инвестиционный кешбэк может появиться на Дальнем Востоке
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Владивосток, 9 сентября. Минвостокразвития может ввести инвестиционный кешбэка на Дальнем Востоке.

Первый замминистра по развитию ДФО Гаджимагомед Гусейнов во время Московского финансового форума предложил возвращать десять процентов капитальных расходов предпринимателю после ввода объекта в эксплуатацию на Дальнем Востоке. Об этом информирует ИА DEITA.RU.

По его словам, введение в макрорегионе режимов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток привело к созданию 2,6 тыс. инвестпроектов, а также к привлечению 6,3 трлн рублей инвестиций. Отмечается, что из запланированных 196 тысяч заявленных рабочих мест 82 тысячи уже создано и 417 проектов введено в эксплуатацию.

Президент России Владимир путин во время рабочей поездки на Дальний Восток поучаствовал не только в программе VI-го Восточного экономического форума, но и сделал ряд важных поручений по развитию региона. Путин отметил необходимость роста экономики, доходов населения, а главное — численности и качества жизни самого населения.

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