Цены на жилье в Москве могут вырасти из-за сокращения площади квартир

Москва, 9 сентября. Рост доли квартир-студий на столичном рынке новостроек может привести к увеличению средней стоимости квадратного метра жилья, предупредили в «ИНКОМ-Недвижимость».

Замдиректора департамента новостроек компании Валерий Кочетков отметил, что цена одного «квадрата» выше в квартирах меньшей площади. Именно такое жилье будет пользоваться спросом в России в ближайшее время, считает эксперт.

«В кризисные времена спрос на маленькие квартиры всегда растет, а сегодня платежеспособность населения находится на низком уровне», — сообщил «Ленте.ру» Кочетков.

По его словам, смещение спроса в сторону небольших квартир происходит также из-за изменений условий предоставления льготной ипотеки. Он напомнил, что максимальная сумма кредита по программе составляет 3 млн рублей. Таких денег едва хватает на квартиру-студию в Москве, уточнил Кочетков.

Ранее руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил, что стоимость жилья на первичном рынке ни в одном из городов России не выросла в прошлом месяце более чем на 4%. По его словам, спрос на недвижимость среди россиян стремительно падает.