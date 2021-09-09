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Мужчина с оружием напал на пенсионерку в магазине для грабежа на Колыме

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 07:27
Происшествия
Мужчина с оружием напал на пенсионерку в магазине для грабежа на Колыме
pixabay.com

Магадан, 9 сентября. Мужчина, который угрожал оружием, напал на пенсионерку в сельском магазине с целью ограбление. Происшествие случилось в поселке Ола.

Инцидент произошел вечером 2 сентября в магазине, которые расположен по улице Каширина. Мужчина с предметом, похожим на оружие, напал на 54-летнюю женщину для грабежа. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба регионального УМВД. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался мужчина 1989 года рождения, который был ранее судим.

Полиция в отношении преступника возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения. Максимальной санкцией по этой статье является лишение свободы до десяти лет.

Грабители недавно обокрали склад на три миллиона рублей. Происшествие случилось в Новосибирске. В группе преступников состоят пятеро мужчин возрастом от 18 лет до 41 года. Они похищали одежду.

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нападение грабеж разбой
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