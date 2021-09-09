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Политолог Ищенко: Запад больше не доверяет Украине
Политика
Политолог Ищенко: Запад больше не доверяет Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 сентября. Раньше заявление украинских властей Запад принимал на веру, но теперь США и Европа не доверяют Киеву. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

В прямом эфире для «Украина.ру» президент Центра системного анализа и прогнозирования отметил, что Вашингтон не будет выделять помощь, если Киев спровоцирует военный конфликт с Россией. Это связано с тем, что у Запада изменилось отношение к Украине.

«До этого все, что заявляли местные обормоты, на Западе безоговорочно принималось на веру, то за прошедшие годы, не могу сказать, что Запад выяснил... Западной общественности доказали, что очень многое из того, что делается на Украине, не одобряется с точки зрения европейских ценностей. Они не могут это поддерживать», — отметил эксперт.

Он добавил, что США и Евросоюз выяснили, что Украине не может служить адекватным механизмом для отстаивания своих интересов в противостоянии с Россией. Киев сейчас только пожирает ресурсы.

Ранее Ищенко заявил, что встреча глав Украины и США показала, что Киев не особо важен для Запада.

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