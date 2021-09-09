Машина перевернулась после столкновения с другим авто в Москве

Москва, 9 сентября. Автомобиль перевернулся в результате аварии с другой машиной в Москве.

Оперативные службы работают на месте ДТП. Соответствующей информацией поделился Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на улице Плеханова около дома 17. Сообщается, что движение по дороге не затруднено. Специалистам предстоит установить все детали и обстоятельства аварии.

Страшное ДТП недавно случилось под Астраханью. Столкновение легковушки и внедорожника стало причиной смерти одного человека. Информацию об этом передает пресс-служба местного УМВД. По данным сотрудников правоохранительных органов, в аварии участвовали машины Mitsubishi Colt и Toyota Land Cruiser Prada.