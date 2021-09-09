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Полицейские задержали вора плюшевого медведя на 3 миллиона рублей на Сахалине
Происшествия
Полицейские задержали вора плюшевого медведя на 3 миллиона рублей на Сахалине
pixabay.com  /  PD

Южно-Сахалинск, 9 сентября. Молодой сахалинец нашел в плюшевом медведе своей девушки крупную сумму денег. Когда его возлюбленная отвлеклась, он выкрал игрушку, поделились в региональном управлении МВД.

Происшествие случилось в Корсаковском районе. Позже стало известно, что 21-летний преступник украл 3 миллиона рублей, которые принадлежали матери возлюбленной. Во время инцидента она отсутствовала в доме. При этом сахалинец также похитил 20 тыс. рублей из комода и украшения из золота на сумму в 52 тыс. рублей. После преступления злоумышленник быстро скрылся.

Некоторое время он прятался в подвале здания на севере города. Однако полицейским удалось его задержать. Украденные средства он умудрился потратить на собственные нужды, а украшения сдал в ломбард. Правоохранители в отношении преступника возбудили уголовное дело о краже.

Калининградец недавно похитил 13 тысяч рублей из ящика для пожертвований в храме. Однако он не смог покинуть помещение, так как его остановила прихожанка.

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вор украл плюшевый медведь
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