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Риелтор Крокки назвала города России с самым быстрым ростом цен на жилье
Экономика
Риелтор Крокки назвала города России с самым быстрым ростом цен на жилье
structure.mil.ru  /  Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

Москва, 9 сентября. Жилая недвижимость сильнее всего подорожала в привлекательных для туристов городах России, заявила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркки.

Без учета Москвы наибольший рост цен «квадрата» в новом жилье отмечен в Туапсе. В городе прирост ценника с августа прошлого года составил 120%, а стоимость квадратного метра — 132 тысячи рублей. Кроме того, в топ вошли Новороссийск (+118%, 135 тыс. руб.), Краснодар (+115%, 110 тыс. руб.), Сочи (+113%, 271 тыс. руб.), Геленджик (+105%, 185 тыс. руб.), Анапа (+93%, 135 тыс. руб.) и Кисловодск (+73%, 95 тыс. руб.), сообщила РИА Новости Крокки.

По ее словам, большинство из этих городов находятся в туристически привлекательных локациях. Часто покупатели квартир в них рассчитывают на выгодную сдачу жилья в аренду. Однако руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов отмечает, что доходность вложений в недвижимость в России падает.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова заявила, что цены на жилую недвижимость в России вышли на максимальные значения. Аудитор СП отметила, что есть предпосылки для снижения цен на жилье, которое скорее всего будет связано с постепенным падением спроса.

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цены жилье недвижимость
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