Портал Woman.ru назвал главные национальные особенности секса в разных странах

Москва, 9 сентября. Каждая страна имеет свое видение занятий любовью. У каждой есть своя сексуальная техника, передает Woman.ru.

СЕКС ПО-АНГЛИЙСКИ

Английский секс, вопреки всем ожиданиям, не будет медленным и «печальным». Здесь стоит ожидать близость с легкими элементами садо-мазо, где никто не испытывает физической боли. Также могут быть ролевые игры.

СЕКС ПО-НЕМЕЦКИ

Немцы подразумевают обычную миссионерскую позу. А вот вне Германии иностранцы думают о таком сексе, как о жестком, с элементами садо-мазо наказания.

СЕКС ПО-ГРЕЧЕСКИ

Здесь речь идет об анальном сексе. Само название отсылает к античности, когда была распространена однополая любовь. Тогда юноши должны были иметь как духовного учителя, так и наставника в интимном плане.

СЕКС ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Здесь ничего необычного. Французский секс подразумевает под собой оральные утехи: кунилингус и фелляцию (или минет).

Ранее мужчинам объяснили, от чего зависит желание женщины заняться сексом. Больше всего женщина хочет секса во время приближения овуляции и в середине цикла, заявили американские специалисты.