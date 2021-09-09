Портал Woman.ru назвал главные национальные особенности секса в разных странах

Москва, 9 сентября. Каждая страна имеет свое видение занятий любовью. У каждой есть своя сексуальная техника, передает Woman.ru.
СЕКС ПО-АНГЛИЙСКИ
Английский секс, вопреки всем ожиданиям, не будет медленным и «печальным». Здесь стоит ожидать близость с легкими элементами садо-мазо, где никто не испытывает физической боли. Также могут быть ролевые игры.
СЕКС ПО-НЕМЕЦКИ
Немцы подразумевают обычную миссионерскую позу. А вот вне Германии иностранцы думают о таком сексе, как о жестком, с элементами садо-мазо наказания.
СЕКС ПО-ГРЕЧЕСКИ
Здесь речь идет об анальном сексе. Само название отсылает к античности, когда была распространена однополая любовь. Тогда юноши должны были иметь как духовного учителя, так и наставника в интимном плане.
СЕКС ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Здесь ничего необычного. Французский секс подразумевает под собой оральные утехи: кунилингус и фелляцию (или минет).
Ранее мужчинам объяснили, от чего зависит желание женщины заняться сексом. Больше всего женщина хочет секса во время приближения овуляции и в середине цикла, заявили американские специалисты.