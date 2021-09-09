Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 08:05
08:00
Весь мир
«Талибан» выразил желание присоединиться к КПЭК
08:00
Общество
Преимущества организации международных перевозок одним логистическим оператором
07:59
Политика
Политолог Бортник объяснил важность встречи с Путиным для Зеленского
07:57
Общество
«Фейками напичкали»: в Сети обсудили слушания родственников жертв рейса MH17
07:53
Политика
Политолог Ищенко: США хотели вывести Россию из активного противостояния
07:52
Происшествия
Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приамурье
07:50
Происшествия
Сорвавшегося с козырька дома ребенка доставили в больницу Южно-Сахалинска
07:49
Происшествия
Почти 100 кг лососевой икры изъяли у браконьеров на Камчатке
07:48
Политика
Политолог Ищенко: Украина разлагается буквально на глазах
07:42
Происшествия
Машина перевернулась после столкновения с другим авто в Москве
Все новости

Портал Woman.ru назвал главные национальные особенности секса в разных странах

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 07:09
Общество
Портал Woman.ru назвал главные национальные особенности секса в разных странах
depositphotos.com  /  VitalikRadko

Москва, 9 сентября. Каждая страна имеет свое видение занятий любовью. У каждой есть своя сексуальная техника, передает Woman.ru.

СЕКС ПО-АНГЛИЙСКИ

Английский секс, вопреки всем ожиданиям, не будет медленным и «печальным». Здесь стоит ожидать близость с легкими элементами садо-мазо, где никто не испытывает физической боли. Также могут быть ролевые игры.

СЕКС ПО-НЕМЕЦКИ

Немцы подразумевают обычную миссионерскую позу. А вот вне Германии иностранцы думают о таком сексе, как о жестком, с элементами садо-мазо наказания.

СЕКС ПО-ГРЕЧЕСКИ

Здесь речь идет об анальном сексе. Само название отсылает к античности, когда была распространена однополая любовь. Тогда юноши должны были иметь как духовного учителя, так и наставника в интимном плане.

СЕКС ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Здесь ничего необычного. Французский секс подразумевает под собой оральные утехи: кунилингус и фелляцию (или минет).

Ранее мужчинам объяснили, от чего зависит желание женщины заняться сексом. Больше всего женщина хочет секса во время приближения овуляции и в середине цикла, заявили американские специалисты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Портал Woman.ru назвал главные национальные особенности секса в разных странах
секс страны особенности
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru