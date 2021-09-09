Судебные приставы обнаружили скрытые доходы должника через ПФР

Москва, 9 сентября. Сведения о «белой» зарплате, как правило, стекаются в Пенсионный фонд России. Судебные приставы начали обращаться за этими данными, чтобы узнавать о скрытых доходах должников.

В скором времени они могут также получить доступ к электронным трудовым книжкам неплательщиков. Так, судебные приставы Камчатского края смогли взыскать около 700 тысяч рублей с жителя Усть-Камчатска, имевшего долг по алиментам. Благодаря Пенсионному фонду они смогли выяснить о неафишируемых доходах мужчины.

«Нашей службой совместно с минтрудом, Рострудом и Пенсионным фондом прорабатывается вопрос о возможности получения актуальной и наиболее оперативной информации о трудоустройстве либо смене работы должника посредством использования сервиса "Электронная трудовая книжка"», — передает слова заместителя начальника ФССП Дмитрия Желудкова «Российская газета».

Данная мера ускорит работу судебных приставов по выяснению сведений обо всех заработках должников. Роструд уже выразил готовность включить ФССП России в список тех, кому открыт доступ к данным о признании граждан безработными посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

Священник из Прикамья был вынужден погасить долг в 620 тысяч рублей по штрафам ГИБДД. Он долгое время не выходил на связь с сотрудниками ФССП и игнорировал повестки.