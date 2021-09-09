Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 08:05
08:00
Весь мир
«Талибан» выразил желание присоединиться к КПЭК
08:00
Общество
Преимущества организации международных перевозок одним логистическим оператором
07:59
Политика
Политолог Бортник объяснил важность встречи с Путиным для Зеленского
07:57
Общество
«Фейками напичкали»: в Сети обсудили слушания родственников жертв рейса MH17
07:53
Политика
Политолог Ищенко: США хотели вывести Россию из активного противостояния
07:52
Происшествия
Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приамурье
07:50
Происшествия
Сорвавшегося с козырька дома ребенка доставили в больницу Южно-Сахалинска
07:49
Происшествия
Почти 100 кг лососевой икры изъяли у браконьеров на Камчатке
07:48
Политика
Политолог Ищенко: Украина разлагается буквально на глазах
07:42
Происшествия
Машина перевернулась после столкновения с другим авто в Москве
Все новости

Склад загорелся на территории ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском
Происшествия
Склад загорелся на территории ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском
Невские Новости

Петропавловск-Камчатский, 9 сентября. Крупный пожар произошел утром 9 сентября на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС.

Согласно предварительным данным, ангар на территории ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском охвачен пламенем. Огонь разгорелся днем.

Сейчас ведутся работы по тушению пожара. Всего на месте работают более 40 человек и десять единиц техники. Согласно предварительным сведениям, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что севастопольские пожарные спасли из огня восемь человек и собаку. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что в подвале жилого дома загорелся мусор, из-за чего в подъезде образовалось сильное задымление.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Склад загорелся на территории ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском
пожар тэц камчатка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru