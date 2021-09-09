Склад загорелся на территории ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский, 9 сентября. Крупный пожар произошел утром 9 сентября на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС.

Согласно предварительным данным, ангар на территории ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском охвачен пламенем. Огонь разгорелся днем.

Сейчас ведутся работы по тушению пожара. Всего на месте работают более 40 человек и десять единиц техники. Согласно предварительным сведениям, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что севастопольские пожарные спасли из огня восемь человек и собаку. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что в подвале жилого дома загорелся мусор, из-за чего в подъезде образовалось сильное задымление.