Читатели Interia оценили увеличение предельной скорости на автострадах в России

Варшава, 9 сентября. В России намерены допустить максимальную скорость на некоторых автострадах до 150 км/ч. Объясняется это повышением безопасности на дорогах.

Ожидается, что водители получат возможность ехать быстрее на дорогах М11 «Нева» и М4 «Дон». Читатели польского издания Interia обсудили это изменение.

«Тоже мне сенсация, в Германии на автострадах, за исключением отельных участков, ограничений нет, и как-то они там живут», — написал Oj tam.

Пользователь Oberhater считает, что изменение скоростного режима — это хороший шаг. В поездках на дальние расстояния важно, насколько быстро передвигается водитель. За счет этого он может добраться до пункта назначения раньше, чем уснет.

«И хорошо! Большая пропускная способность дороги и уменьшение количества выхлопов — это решение двух проблем: с пробками и с экологией», — отметил Adam.

Читатель Gienek отметил тот факт, что Россия — самая большая в мире страна. Поэтому водителям в ней не нужны вообще никакие ограничения на скорость.

«Похоже, в России больше свободы, чем в Евросоюзе. Пора всерьез подумать о выходе из этой странной организации, иначе мы кончим, передвигаясь на электрическом велосипеде, питаясь котлетами из нута и сидя в холодной квартире, освещенной керосиновой лампой (если у нас вообще останутся собственные квартиры)», — подчеркнул Delta.

Ранее стало известно, что новую развязку открыли на оживленной трассе в Приморье. Первые машины проехали по новой дороге Владивосток — Находка — порт Восточный.