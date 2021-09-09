Непогода вынудила аэропорт Петропавловска-Камчатского отменить рейсы

Петропавловск-Камчатский, 9 сентября. Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются на Камчатке. Из-за непогоды были отменены некоторые рейсы аэропорта в Елизово.

На данный момент часть Камчатки находится под действием циклона. Из-за атмосферного вихря северная часть региона покрыта дождем со снегом, также наблюдаются низкая температура и сильный ветер. Семь рейсов местных авиакомпаний были задержаны, исходит из данных онлайн-табло аэропорта Петропавловска-Камчатского.

Задерживают рейсы в Усть-Хайрюзово, Тигиль, Озерную, Усть-Камчатск, Никольское, Палану и Оссору. Справочная служба сообщила ТАСС, что пассажиров, чьи рейсы были отменены, в отели или гостиницы не помешали.

Росавиация и Ространснадзор проверят 35 авиакомпаний. Мероприятия касаются проверок соблюдения перевозчиками федеральных авиационных правил для безопасности пассажиров.