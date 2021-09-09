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Байден планирует созвать посвященный борьбе с COVID-19 глобальный саммит

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 06:23
Политика
Байден планирует созвать посвященный борьбе с COVID-19 глобальный саммит
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 9 сентября. Американский лидер Джо Байден планирует в ближайшее время созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Саммит может состояться в конце сентября. Главной темой встречи могут стать меры реагирования на пандемию коронавируса, а также глобальные усилия по вакцинации. Об этом сообщает Politico.

Мероприятие будет приурочено к неделе высокого уровня очередной сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. Часть государств уже оповещена о планах Байдена организовать саммит, но формальных приглашений для других участников еще нет.

Вашингтон выделил более 3 млн долларов на исследование рисков зарождения коронавируса среди летучих мышей в Китае. Изданию Intercept ранее попали 900 страниц материалов на тему того, как США финансировали вирусологические исследования в Китае. Также материалы включают информацию о гранте, который выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах.

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