Байден планирует созвать посвященный борьбе с COVID-19 глобальный саммит

Вашингтон, 9 сентября. Американский лидер Джо Байден планирует в ближайшее время созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Саммит может состояться в конце сентября. Главной темой встречи могут стать меры реагирования на пандемию коронавируса, а также глобальные усилия по вакцинации. Об этом сообщает Politico.

Мероприятие будет приурочено к неделе высокого уровня очередной сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. Часть государств уже оповещена о планах Байдена организовать саммит, но формальных приглашений для других участников еще нет.

Вашингтон выделил более 3 млн долларов на исследование рисков зарождения коронавируса среди летучих мышей в Китае. Изданию Intercept ранее попали 900 страниц материалов на тему того, как США финансировали вирусологические исследования в Китае. Также материалы включают информацию о гранте, который выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах.