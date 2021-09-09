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Россия начнет экспорт ракеты-убийцы командных пунктов Х-59МКМ до конца года
Армия
Россия начнет экспорт ракеты-убийцы командных пунктов Х-59МКМ до конца года
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 9 сентября. До конца года Россия поставит иностранному заказчику партию новейших бетонобойных авиационных ракет Х-59МКМ, которые способны уничтожать подземные и защищенные пункты управления.

В настоящее время проходят финальные испытания ракет класса «воздух — поверхность» Х-59МКМ. До конца года их первая серийная партия поступит иностранному заказчику, сообщил военно-дипломатический источник РИА Новости.

«Ракеты имеют уникальные характеристики в отношении способности пробивать защиту различных военных сооружений», — уточнил собеседник агентства.

Ракета Х-59МКМ предназначена для поражения стационарных защищенных объектов. Она обладает мощным многокомпонентным дополнительным кумулятивным предзарядом, который позволяет пробить бетонные перекрытия или скрывающий цель слой семи.

Масса основной боевой части Х-59МКМ составляет 320 килограммов. Ракета оборудована инерциальной системой управления с возможностью спутниковой коррекцией.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала текущего года российская армия получила свыше 15 тысяч новых и модернизированных образцов вооружений. По его словам, к концу 2021 года доля современной техники в ВС России должна составить 71,9%.

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оружие вооружение х-59мкм
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