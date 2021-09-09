Медведица с малышом вышла к людям на Камчатке

Елизово, 9 сентября. В камчатских населенных пунктах нашествие медведей. Взрослая самка с медвежонком попали в объектив камеры автомобилиста.

Единая дежурно-диспетчерская служба Елизовского района получила сразу несколько сообщений о медведях. Лесные гости вышли на дорогу из-за деревьев и неторопливо перешли ее в окрестностях Елизово. Видеоролик был опубликован на видеохостинге YouTube.

Также сообщалось и о других медведях. Хищники вели себя агрессивно, поэтому выехавшим на место сотрудникам Росгвардии и охотоведам пришлось застрелить их. В поселке Нагорном тоже поступили сообщения о диких животных, на место отправились специалисты, сообщает информационное агентство «Кам 24».

Тем временем во Франции неожиданно для всех появились на свет двое львят. Потомство принесли семнадцатилетний лев по имени Хелиос и двенадцатилетняя самка Исида. Последний раз у них было потомство в 2013 году.