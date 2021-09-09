Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 06:34
06:26
Общество
Читатели Interia оценили увеличение предельной скорости на автострадах в России
06:24
Происшествия
Непогода вынудила аэропорт Петропавловска-Камчатского отменить рейсы
06:23
Политика
Байден планирует созвать посвященный борьбе с COVID-19 глобальный саммит
06:10
Армия
Россия начнет экспорт ракеты-убийцы командных пунктов Х-59МКМ до конца года
06:06
Происшествия
Медведица с малышом вышла к людям на Камчатке
06:05
Общество
Народные приметы обещают рыбакам хороший улов 9 сентября
06:04
Политика
Советник главы офиса Зеленского грубо ответил критикам идеи «Русь-Украины»
06:00
Весь мир
Очередной «марш равенства» в Киеве должен заменить украинцам достойный уровень жизни
05:55
Политика
Байден собирается уволить сторонников Трампа из академий ВС США
05:53
Политика
Захарова заявила о потворстве ЕС и США украинским диверсиям в Крыму
Все новости

Медведица с малышом вышла к людям на Камчатке

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 06:06
Происшествия
Медведица с малышом вышла к людям на Камчатке
wikipedia.org  /  Алексей Романов

Елизово, 9 сентября. В камчатских населенных пунктах нашествие медведей. Взрослая самка с медвежонком попали в объектив камеры автомобилиста.

Единая дежурно-диспетчерская служба Елизовского района получила сразу несколько сообщений о медведях. Лесные гости вышли на дорогу из-за деревьев и неторопливо перешли ее в окрестностях Елизово. Видеоролик был опубликован на видеохостинге YouTube.

Также сообщалось и о других медведях. Хищники вели себя агрессивно, поэтому выехавшим на место сотрудникам Росгвардии и охотоведам пришлось застрелить их. В поселке Нагорном тоже поступили сообщения о диких животных, на место отправились специалисты, сообщает информационное агентство «Кам 24».

Тем временем во Франции неожиданно для всех появились на свет двое львят. Потомство принесли семнадцатилетний лев по имени Хелиос и двенадцатилетняя самка Исида. Последний раз у них было потомство в 2013 году.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Медведица с малышом вышла к людям на Камчатке
камчатка медведи дикие животные нападение животных
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru