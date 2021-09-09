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Советник главы офиса Зеленского грубо ответил критикам идеи «Русь-Украины»
Политика
Советник главы офиса Зеленского грубо ответил критикам идеи «Русь-Украины»
facebook.com  /  Алексей Арестович

Киев, 9 сентября. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович оскорбительно высказался в адрес выступивших против переименования государства в Русь-Украину соотечественников.

Арестович в посте на своей странице в Facebook отметил, что «подустал от людей», мысли которых «продиктованы страхом или тупостью». Далее пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу грубо отозвался об умственных способностях критиков его предложения.

«Бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней», — заявил Арестович.

Он напомнил, что за последнее столетие Украина пережила множество переименований, и перечислил бывшие названия страны. Арестович посетовал, что необходимость этих переименований у великих «историков» не вызвала нареканий.

Ранее Арестович объяснил, что идея о переименовании страны в Русь-Украину является не официальной позицией Киева, а личным мнением. По словам политика, о необходимости дать Украине новое название он заявлял еще с конца 2000-х годов.

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