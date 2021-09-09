Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 06:34
06:26
Общество
Читатели Interia оценили увеличение предельной скорости на автострадах в России
06:24
Происшествия
Непогода вынудила аэропорт Петропавловска-Камчатского отменить рейсы
06:23
Политика
Байден планирует созвать посвященный борьбе с COVID-19 глобальный саммит
06:10
Армия
Россия начнет экспорт ракеты-убийцы командных пунктов Х-59МКМ до конца года
06:06
Происшествия
Медведица с малышом вышла к людям на Камчатке
06:05
Общество
Народные приметы обещают рыбакам хороший улов 9 сентября
06:04
Политика
Советник главы офиса Зеленского грубо ответил критикам идеи «Русь-Украины»
06:00
Весь мир
Очередной «марш равенства» в Киеве должен заменить украинцам достойный уровень жизни
05:55
Политика
Байден собирается уволить сторонников Трампа из академий ВС США
05:53
Политика
Захарова заявила о потворстве ЕС и США украинским диверсиям в Крыму
Все новости

Байден собирается уволить сторонников Трампа из академий ВС США
Политика
Байден собирается уволить сторонников Трампа из академий ВС США
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Вашингтон, 9 сентября. Президент США Джо Байден собирается уволить сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа из военных академий, сообщает телеканал CNN.

Работы могут лишиться назначенные Трампом члены консультативных советов военных академий США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден стремится к тому, чтобы на должности были назначены разделяющие ценности администрации «квалифицированные люди».

Письма с требованием добровольно отправиться в отставку уже получили 11 человек, включая экс-советницу Трампа Келлиэнн Конуэй и бывшего официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

В случае отказа покинуть должность добровольно, сторонникам экс-президента грозит увольнение. По данным телеканала, уходить в отставку отказался как минимум один из получивших уведомление. Свое решение он аргументировал тем, что назначен на трехлетний период.

Социальный опрос недавно показал падение рейтингов одобрения Байдена. Рейтинг главы государства за месяц упал на 5%.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден собирается уволить сторонников Трампа из академий ВС США
сша трамп байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru