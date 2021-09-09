Байден собирается уволить сторонников Трампа из академий ВС США

Вашингтон, 9 сентября. Президент США Джо Байден собирается уволить сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа из военных академий, сообщает телеканал CNN.

Работы могут лишиться назначенные Трампом члены консультативных советов военных академий США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден стремится к тому, чтобы на должности были назначены разделяющие ценности администрации «квалифицированные люди».

Письма с требованием добровольно отправиться в отставку уже получили 11 человек, включая экс-советницу Трампа Келлиэнн Конуэй и бывшего официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

В случае отказа покинуть должность добровольно, сторонникам экс-президента грозит увольнение. По данным телеканала, уходить в отставку отказался как минимум один из получивших уведомление. Свое решение он аргументировал тем, что назначен на трехлетний период.

Социальный опрос недавно показал падение рейтингов одобрения Байдена. Рейтинг главы государства за месяц упал на 5%.