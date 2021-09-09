Захарова заявила о потворстве ЕС и США украинским диверсиям в Крыму

Москва, 9 сентября. Страны Запада воспринимают диверсии Украины в Крыму как нормальное положение дел, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Запад не замечает попыток Киева внести «разлад и деструктив» в ситуацию на полуострове и поддерживает Украину в «любой антироссийской активности», написала в своем Telegram-канале Захарова. Представитель МИД России считает, что «западным столицам» известны «детали этих чудовищных происшествий». Но Вашингтон и Брюссель молчат и «потворствуют, если не соучаствуют» Киеву, отметила Захарова.

Она напомнила, что после инцидента в селе Перевальное пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс выступил с заявлением о «репрессиях» против «Меджлиса» (экстремистская организация, запрещена в РФ) и потребовал освободить диверсантов. С похожими заявлениями выступили чиновники в Великобритании, Польше и Турции, напомнила Захарова.

«Все это, безусловно, укладывается в логику куриной слепоты Запада по отношению к тому, что происходит в Крыму», — отметила она.

Ранее стало известно о повреждении трубопровода в крымском поселке Перевальное. Инцидент произошел 23 августа. По версии МВД, на объект могли воздействовать злоумышленники. По факту диверсии правоохранители возбудили уголовное дело. Работу трубопровода восстановили на следующий день.

По данным ФСБ, к инциденту причастно Главное управление разведки Украины. За повреждение газопровода задержали сторонников крымскотатарского «Меджлиса», в том числе бывшего первого заместителя руководителя организации Наримана Джелялова.