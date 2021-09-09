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«Ъ»: блокировка VPN привела к проблемам с доступом к игровым сервисам
Технологии
«Ъ»: блокировка VPN привела к проблемам с доступом к игровым сервисам
pxhere.com

, 9 сентября. Большие игровые и стриминговые ресурсы начали испытывать проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов, которыми распоряжается Роскомнадзор, передает издание «Коммерсантъ».

Проблемы в работе появились World of Tanks, World of Warships, Twitch, Flashscore и Avito. Сервис Flashscore сообщил изданию, что знает о существовании сбоев, однако пока не смог установить причину. Ресурс изучает проблему со своей стороны. Специалисты исследуют техническую инфраструктуру, однако пока не установили причину сбоев.

Недавно в World of Tanks заявили, что проблемы с доступом появились после блокировки VPN. Сервис полагает, что во время блокировок было затронуто большое количество UDP-портов, что и стало причиной проблем со входом и отключением при игре.

Пользователи недавно сообщили о сбоях в работе социальной сети Instagram. Компания Facebook подтвердила, что у некоторых людей были зафиксированы проблемы с доступом к ресурсу.

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