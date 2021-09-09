The Guardian опубликовало послание ленинградцев народу России

Лондон, 9 сентября. Британское издание The Guardian опубликовало сообщение ленинградцев в период блокады города. Оно перевело его для своей страны, но получилось, что для всего мира.

В послании автор пишет, что уже на протяжении многих дней под городом идут ожесточенные бои. Это священная война, которую жители СССР ведут ради собственной земли.

«Битва идет день и ночь. И она продолжается в эту самую минуту. Бои идут на суше, на море и в воздухе. Ленинградцы всегда будут помнить слова, которые произносит весь народ Советской России: фашистские орды никогда не войдут в Ленинград, не увидят его улиц», — говорится в сообщении.

На подступах к городу установлена стальная стена, об которую фашисты разбили свои головы. Однако они продолжают наращивать силы. Впрочем, ленинградцев это не остановит, они будут до конца отстаивать свою свободу. Появляются ополченцы, которые идут на фронт, чтобы помочь защитникам.

«Сегодня утром, как раз в эти самые минуты, серые сентябрьские тучи нависли над нашим городом, сегодня рано утром жители героического города встали, чтобы провести еще один день труда и войны», — пишет автор.

Начиная с раннего утра трамваи отправляют на фабрики тысячи рабочих. Они выполняют свои обязанности лишь с одной мыслью — изготовить оружие для солдат, чтобы отправить его на фронт.

«В воскресенье мы отменили выходной. Это был День молодежи, но молодежь Ленинграда не отдыхала. Полмиллиона молодых ленинградцев вместе со своими старшими наставниками продолжали работать», — говорится в послании.

На протяжении всего дня грузовики с оружием и боеприпасами покидали предприятия. Во многих из них были рабочие, которые передают защитникам приветствия, а также охраняют доставленные грузы. Ленинград продолжает трудиться, ведь каждый его житель знает, что пришел смертельный бой.

«И к настоящему моменту тысячи так называемых арийцев уже заплатили своей кровью на подступах к Ленинграду — и еще многие заплатят. Но борьба не окончена. Мы никогда этого не забываем. Вчера мы много сделали для помощи нашим солдатам. Сегодня мы сделаем еще больше. Все делается ради этой борьбы. Мы знаем, что это тяжелая битва, но мы победим», — отметил автор.

После этого выступления командиры, ополченцы и солдаты рассказали о подробностях войны. Позже ответила Москва:

«К вашим голосам прислушались миллионы советских людей. Мы уверены в вашей окончательной победе над врагом. Ленинградцы будут храбро сражаться, чтобы сокрушить вражеские полчища. Мы знаем, что вы их не пропустите. Победа будет за вами».

Ранее Федеральное агентство новостей в передаче «Этот день в истории» рассказало о событиях, которые произошли 8 сентября.