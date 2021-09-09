«Майнити симбун»: как ухудшались отношения США и России

Токио, 9 сентября. После завершения холодной войны появилась надежда, что Москва и Вашингтон договорятся. Однако некоторые шаги США привели к недоверию между государствами.

В середине 90-х администрация экс-президента США Билла Клинтона не знала, как вести политику после завершения холодной войны. Она противостояла Китаю, пока Россия приходила в порядок после развала СССР. Об этом пишет японское издание «Майнити симбун».

«В 1996 году для администрации президента Билла Клинтона главным приоритетом в отношениях с Россией было добиться переизбрания Бориса Ельцина и построения стабильных двусторонних отношений», — пишет автор Хитоси Омаэ.

Он добавил, что бывший президент России Борис Ельцин инициировал распад Советского Союза. Однако ему не удалось справиться с экономическими и социальными проблемами, которые последовали после этого. В результате появились предположения о том, что на следующих выборах победит коммунист Геннадий Зюганов, что никак не устраивало Вашингтон.

«После 40 лет холодной войны и победы над коммунизмом они не хотели мириться с перспективой появления в России еще одного коммунистического правительства. Поэтому администрация Клинтона пыталась способствовать переизбранию Ельцина, организовав PR-кампании», — подчеркнул эксперт.

В результате 3 июля 1996 года Ельцин все же был переизбран. Во многом на его голоса повлияло заявление отставного генерала Александра Лебедя, который занял третье место и поддержал президента.

«Администрация Клинтона приняла в НАТО Чехию, Польшу и Венгрию, и российско-американские отношения начинают резко ухудшаться», — отметил автор.

Официально эти страны вступили в Альянс в 1999 году. Тогда же Белый дом начал обстреливать Сербию, которая была союзником России. С того момента отношения между Москвой и Вашингтоном испортились окончательно.

В 2003 году Соединенные Штаты начали войну в Ираке, а в 2004 году в НАТО вошла Прибалтика. В Грузии и Украине к власти пришли прозападные политики, что также негативно отразилось на взаимоотношениях с Россией.

«В 2009 году ставший президентом США Барак Обама попытался перезагрузить отношения с Россией, однако стороны не смогли избавиться от накопившегося недоверия, поэтому улучшения не произошло», — резюмировал Омаэ.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что Европа признала военные преступления США, но наказания виновных не будет.