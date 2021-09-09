Handelsblatt: новые власти ФРГ могут воспрепятствовать «Северному потоку — 2»

Берлин, 9 сентября. Немецкое издание Handelsblatt опубликовало материал, в котором назвала последними препятствиями для «Северного потока — 2» новые власти ФРГ и юридические препоны.

Газета отмечает, что вокруг российского газопровода годами шли геополитические противостояния. Однако теперь начинается «новая битва»: необходимость юридической сертификации и ввод «СП-2» в эксплуатацию.

Авторы материала выразили мнение, что смена власти в Германии может подтолкнуть США к новым санкциям против трубопровода. Если федеральное правительство отвернется от данного проекта, то Еврокомиссия сможет настоять на выполнении «Газпромом» «газовой директивы» в полном объеме требований.

Ранее Bloomberg сообщил о планах «Газпрома» запустить «СП-2» с 1 октября. Агентство ссылается на источники.

Изначально «Северный поток — 2» должен был быть завершен в конце 2019 года. Санкции со стороны США затянули работу над «СП-2».