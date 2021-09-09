«Сбер»: мошенники крадут данные пользователей с помощью копии сайта госуслуг

Москва, 9 сентября. Мошенники нашли новый способ кражи данных с сайта госуслуг. Об этом сообщил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Преступники жертвам направляют жертвам письмо со ссылкой на сайт-копию. Они просят заново зарегистрироваться из-за технических проблем. В письме они указывают, что человек якобы был откреплен от поликлиники.

«Злоумышленники подчеркивают, что в непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново», — уточняет Кузнецов в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что если пользователь оставил свои данные на поддельном фишинговом сайте, то следует срочно поменять пароль от личного кабинета. Он также порекомендовал обратиться в техподдержку госуслуг и сообщить о мошенниках.

Кузнецов напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике бесплатно. Он посоветовал при заходе на сайт госуслуг всегда проверять его адрес.

Ранее россиян предупредили о ловушках мошенников на сайтах бесплатных объявлений. Так, злоумышленники попытаются выманить у потенциальной жертвы реквизиты банковской карты.