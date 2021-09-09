Терапевт Романенко раскрыла опасности Бабьего лета

Москва, 9 сентября. Бабье лето может прийти в Центральную Россию уже в середине сентября. Однако обманчивое тепло может быть опасно для здоровья.

Бабье лето может повлечь за собой распространение простудных заболеваний и вирусных инфекций. Мало того, что в этот период погода обманчива, она еще и может меняться в течение дня. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко радио Sputnik.

«Осень в целом и бабье лето в частности — время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций», — сказала она.

Но это не повод отказываться от прогулок. Просто стоит хорошо одеться. Лучше всего выбирать многослойные образы. Тогда можно будет снять верхнюю одежду, если на улице слишком жарко. Не менее важно выбирать непромокаемую обувь.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидает скорый приход бабьего лета с потеплением и кратковременными дождями. С четверга по субботу температура воздуха в российской столице прогреется до +18...+20 градусов. В воскресенье столбики термометров укажут на отметку в +23 градуса.