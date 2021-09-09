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Читатели The Guardian вспомнили блокаду Ленинграда
Общество
Читатели The Guardian вспомнили блокаду Ленинграда
Федеральное агентство новостей

Лондон, 9 сентября. Британское издание The Guardian опубликовало статью, в которой автор вспомнил события, начавшиеся 8 сентября 1941 года, когда фашисты отрезали Ленинград от внешнего мира.

Читатели газеты широко обсудили важную часть Великой Отечественной войны. Они отметили героизм жителей Ленинграда.

«Вечная память тем, кто защищал Ленинград, как на передовой, так и внутри города. Почти миллиону человек, которые погибли во время блокады», — написал vr13vr.

Пользователь SHappens заявил, что битва за Ленинград — это событие, которое оставило свой след во всей истории войны. Их сопротивление многое говорит о замечательном русском народе.

«Во время блокады Ленинграда погибло около 1 млн мирных жителей России. Всего СССР потерял около 26 миллионов своего гражданского населения. Печальные воспоминания о Второй мировой войне все еще живы почти в каждой российской семье. Теперь у меня есть более широкий вопрос: почему некоторые люди на западе думают, что Россия готова начать Третью мировую войну?» — написал osyaikisa.

Ранее председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов посетил главное мемориальное кладбище Санкт-Петербурга Пискаревское и напомнил, как важно не забывать собственную историю.

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