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Дэниел Крейг рассказал сложностях в жизни после съемок в бондиане
Шоу-бизнес
Дэниел Крейг рассказал сложностях в жизни после съемок в бондиане
Кадр из фильма «Не время умирать»

Лондон, 9 сентября. Голливудский актер Дэниел Крейг оказался не готов к славе, которая ожидала его после исполнения роли Джеймса Бонда.

По его словам, он не был готов к славе и пристальному вниманию, которые пришли с такой знаковой ролью. Новый уровень известности ему не понравился и оказал сильное влияние на личную жизнь, передает The Sun.

«Я обычно запирался и задергивал шторы... Я был физически и морально в осаде», — поделился воспоминаниями Крейг.

Съемки дались актеру нелегко: он добровольно участвовал в каждом трюке, и, по словам актера, оглядываясь назад, это было большой ошибкой, потому что порой он получал серьезные травмы. Кроме того, это была тяжелая психологическая работа: Крейг долгое время не принимал себя в роли Бонда, поскольку у него нет «крутой личности», необходимой для того, чтобы играть роль шпиона, особенно после блестящего исполнения Пирса Броснана. Именно это в какой-то момент заставило 47-летнего Крейга признаться, что он скорее «перережет себе вены», чем снова сыграет Бонда после выхода двадцать четвёртого фильма бондианы «007: Спектр» с собой в главной роли.

Недавно легендарный автомобиль Aston Martin DB5, украденный после съемок фильма «Голдфингер», нашли спустя 24 года. За рулем машины сидел сам агент 007 в исполнении Шона Коннери.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дэниел Крейг рассказал сложностях в жизни после съемок в бондиане
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