Вашингтон, 9 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский закрыл оппозиционное издание «Страна.ua». Это указывает на его опасную и недальновидную политику.

В этом году украинский лидер ввел санкции уже против трех телеканалов: NewsOne, 112 и ZIK. Он обвинил их в пропаганде, якобы СМИ финансировались за счет Москвы. Об этом сообщает американское издание Eurasia Review.

«Действия Зеленского, который сам является ветераном вещательных СМИ, наверное, на первый взгляд, могут показаться во многом символическими. На самом деле они являются одновременно и провокационными, и недальновидными», — отметил автор Дэвид Спиди.

Он добавил, что закрытые телеканалы принадлежали не России, а оппозиционеру Виктору Медведчуку. Украинское правительство обратило на них внимание из-за того, что они называли конфликт в Донбассе гражданской войной. Также журналисты акцентировали внимание на том, что крымчане одобрили переход полуострова в состав РФ.

Вероятно, санкции от Зеленского связаны с тем, что «Страна.ua» и прочие оппозиционные СМИ вещают на русском языке. Ранее он считался государственным, и многие украинцы хотя бы бегло его знают. Однако сейчас Киев ведет агрессивную политику в этой сфере, стараясь придать русскому языку лишь статус регионального, наравне с польским и венгерским.

«Все это означает, что Зеленский искушает судьбу, взявшись за очень опасное и бесполезное дело, что можно объяснить по-разному. Либо он пытается повысить рейтинги, согласно которым уровень его поддержки упал в два раза с 73 до 30 процентов с небольшим. Либо он хочет произвести впечатление на Байдена тем, что раздражает Москву», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Зеленский запретил телеканалу «Украина 24» выпускать в эфир мэра Киева Виталия Кличко.