Карпин прокомментировал начало работы в сборной России

Москва, 9 сентября. Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин оценил начало работы со сборной.

Россия под руководством Карпина провела три матча в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Сборная одержала две победы и сыграла одну игру вничью. За эти встречи команда заработала семь очков.

Наставник заявил, что при правильной подготовке сборная способна решать серьезные задачи. Карпин подчеркнул, что доволен отношением футболистов к условиям, собственному поведению, их внимательностью к теоретическим тренировкам.

Тренер отметил, что его подопечные сначала «где-то растерялись». По мнению Карпина, это произошло, потому что было лишь одно тренерское занятие. В остальное время футболисты занимались тренировками перед играми и восстановлением.

Карпин недавно также поделился планами после трех игр сборной России. Он планирует выбраться на отдых в лес.