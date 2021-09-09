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Бритни Спирс под опекой отца подавала сигналы Дрю Бэрримор в соцсетях
Шоу-бизнес
Бритни Спирс под опекой отца подавала сигналы Дрю Бэрримор в соцсетях
instagram.com  /  @britneyspears

Вашингтон, 9 сентября. Актриса Дрю Бэрримор заявила, что находящаяся под опекой отца Бритни Спирс посылала ей «дымовые сигналы» в социальных сетях.

В тяжелый для Спирс период жизни между звездами зародилась своеобразная переписка. Бэрримор рассказала «Entertainment Tonight», как отправляла певице видеоролики со словами поддержки, та в ответ подавала тайные еле заметные сигналы посредством постов в соцсетях.

«Это стало таким общественным интересом, потому что речь идет о чем-то большем. Речь идет о том, чтобы тебе позволили жить своей жизнью», — подчеркнула актриса.

Бэрримор, по ее словам, хотелось передать томящейся в неволе под более чем десятилетним контролем отца Спирс, что она поддерживает ее и готова помочь ей «в частном порядке». Для звезды Голливуда было действительно важно, чтобы певица «обрела свободу».

«Речь идет о ней и ее жизни, и каждый заслуживает свободы совершать ошибки или добиваться успеха в своей жизни и всего, что между ними», — заключила Бэрримор.

Недавно отец американской певицы Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении дочери от 13-летней опеки. По его словам, обстоятельства ее жизни настолько изменились за эти годы, что она может больше не нуждаться в контроле.

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Бритни Спирс опека дрю бэрримор
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