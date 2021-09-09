PlayStation 5 Pro может появиться на прилавках до 2024 года

Вашингтон, 9 сентября. Игровая консоль от компании Sony PlayStation 5 Pro может появиться на прилавках магазинов в 2023 или 2024 году.

Соответствующей информацией поделился один из блогеров, который ранее выкладывал правдивую информацию задолго до официальных заявлений. Инсайдер утверждает, что новая версия консоли будет на 50% или 100% мощнее стандартной PlayStation 5, которая и так показывает хорошую производительность во всех современных играх.

Ожидается, что в PlayStation 5 Pro появится поддержка разрешения 8K, а также технологии FSR от AMD. Цена за устройство может достигать 700 долларов, что в данный момент составляет примерно 52 тыс. рублей.

Пользователи Сети недавно сообщили о неожиданном преимуществе PlayStation 5 над главным конкурентом Xbox Series X. Стало известно, что игры на консоли от Sony занимают меньше места на диске.