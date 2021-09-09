Десять человек погибли при пожаре в ковидной больнице в Северной Македонии

Скопье, 9 сентября. Минимум десять человек погибли при пожаре в коронавирусной больнице в городе Тетово в Северной Македонии, сообщил министр здравоохранения страны Венко Филипче.

Подтверждена гибель десяти пациентов в результате пожара, это число может возрасти. Министр выразил соболезнования семьям погибших. Отмечается, что возгорание в больнице уже потушено, все силы медиков направлены на оказание помощи пострадавшим. Об этом Филипче написал в своем аккаунте в Twitter.

Пожар в индонезийской тюрьме в городе Тангеранг провинции Бантен ранее унес жизни по меньшей мере 40 человек. Пострадавших доставили в больницу. Пожар произошел ночью. В данный момент огонь потушен, всех людей эвакуировали из здания тюрьмы. Причины возгорания выясняются.