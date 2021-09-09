Юрист Стус раскрыл порядок действий в случае оформленного мошенниками долга

Москва, 9 сентября. Чтобы доказать, что кредит оформлен мошенником, придется собирать много документов и отстаивать свою точку зрения в суде.

В первую очередь нужно выяснить, какой кредит, микрозайм, в каком банке или МФО оформлен, на какие паспортные данные. Если окажется, что долг повесили по данным утерянного некогда паспорта, следует идти в полицию и брать копию заявления об утере паспорта, рассказал руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с «Прайм».

«Еще один способ доказать, что кредит оформлялся не вами – это видеокамеры. Мошенники с вашим паспортом приходили в банк и оформляли кредит – можно на камерах банка увидеть, что это были не вы», — отметил эксперт.

Затем, после заявления на незаконное оформление кредита, следует у банка или МФО нужно получить копию кредитного договора и удостовериться, что на нем стоит не ваша подпись. Если потребуется, провести почерковедческую экспертизу и предоставить другие доказательства, что долг оформили не вы.

Недавно россиянам рассказали, как можно потерять жилье во время попытки сдать его в аренду. Мошенник-квартиросъемщик под видом договора сделки по аренде может дать на подпись совсем иной документ — например, договор дарения или купли-продажи квартиры.