Юрист Иващенко перечислила нюансы при передаче показаний счетчиков

Москва, 9 сентября. Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко рассказала о последствиях несвоевременной передачи показаний приборов учета ЖКУ.

Эксперт в беседе с «Праймом» отметила, что если показания приборов не передавать, то в первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса. После этого она будет рассчитываться с повышающим коэффициентом 1,5, исходя из норматива.

Юрист заявила, что это правило касается также и нежилых помещений, но с небольшой разницей: первые два месяца плата рассчитывается по среднему показателю, а с третьего — по нормативу.

Показания передаются не позднее 25-го числа текущего расчетного периода. Исключением являются случаи, когда показания снимаются автоматически.

Ранее стало известно, какие изменения ждут жильцов при замене счетчиков и передаче показаний в России. В частности, в Москве можно будет передавать показания через чат-бота.