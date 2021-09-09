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Власти Никарагуа и Кубы выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Политика
Власти Никарагуа и Кубы выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева
mchs.gov.ru  /  МЧС России

Гавана, 9 сентября. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и МИД Кубы выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Письмо с подписью президента Даниэля Ортеги и его жены, вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо направлено на имя российского лидера Владимира Путина. Руководители латиноамериканской страны назвали смерть Зиничева героической, следует из опубликованного в 19 Digital текста документа.

Соболезнования близким главы МЧС России от имени кубинского правительства выразил в Twitter директор МИД Кубы по двусторонним вопросам Эмилио Лосада. Дипломат отметил, что между спасателями двух стран установлены прочные отношения. Лосада сообщил, что кубинская сторона сожалеет о трагической гибели российского министра. Дипломат выразил соболезнования семье и друзьям Зиничева.

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев трагически погиб в возрасте 55 лет, спасая оператора Александра Мельника на учениях в Красноярском крае, сообщили в МЧС. Перед гибелью он контролировал отработку 14 способов спасения людей из горящего госпиталя.

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куба никарагуа зиничев
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