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Тело пятого погибшего достали из-под обломков в Ногинске

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 03:29
Происшествия
Тело пятого погибшего достали из-под обломков в Ногинске
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 сентября. Спасатели обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске.

Отмечается, что спасатели извлекли тело десятилетнего мальчика. Поисково-спасательные работы продолжаются, несмотря на наступление сумерек.

Ранее сообщалось об обнаружении тела четвертого погибшего после обрушения здания из-за взрыва бытового газа в городе Ногинск. Спасатели обнаружили под завалами тело женщины. СК РФ сообщал, что от взрыва пострадали 17 человек. Власти Московской области уточнили, что частично разрушенное здание подлежит восстановлению.

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