Минтранс объяснил рост цен на проезд в пассажирском транспорте России

Москва, 9 сентября. Услуги пассажирского транспорта подорожали в связи со спросом на перевозки по курортным направлениям, сообщили в Минтрансе.

Услуги пассажирского транспорта за период с декабря 2020 года по август 2021 года подорожали в России на 10,6%, следует из данных Росстата. В Минтрансе «основной причиной ценовых колебаний» назвали «сезонный фактор» — повышенный спрос на перевозки, выполняемые по курортным направлениям.

В ведомстве отметили, что продолжается субсидирование авиаперевозок по четырем программам, что позволяет снизить тарифы для граждан. На эти цели в текущем году было выделено 21,43 млрд рублей. Это рекордная сумма, превышающая аналогичные субсидии в прошлом году, отметили в Минтрансе России. Помимо полетов в Калининград, Крым и на Дальний Восток, субсидируется семейные авиаперелеты и перевозки единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Ранее Минтранс предложил запретить российским водителям зарабатывать на пассажирах. Согласно подготовленному ведомством законопроекту, предлагается ограничить сумму компенсации за поездку, количество поездок, а также ужесточить требования к транспорту.