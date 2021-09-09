Аксенов выразил уверенность, что Крым навсегда останется российским

Севастополь, 9 сентября. Крым надежно защищен от внешних угроз, заявил глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов добавил, что полуостров навсегда останется российским и никогда не вернется в состав Украины. Об этом он заявил в эфире крымско-татарского канала «Миллет».

«Уважаемые крымчане, не обращайте внимания ни на какие платформы. С точки зрения безопасности Крым всем обеспечен, ничего Крыму не угрожает. Нападать точно никому не советуем», — сказал Аксенов.

«Крымскую платформу» он назвал «ересью и театром абсурда». На саммите 23 августа ранее обсуждали вопрос возвращения полуострова в состав Украины. Он был инициирован Киевом. В саммите приняли участие 40 стран и международных организаций. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал старт «Крымской платформы» успешным. По итогам встречи стороны приняли совместную декларацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу признания принадлежности Крыма со стороны Белоруссии. Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией российского статуса Крыма. Он уточнил, что это суверенное дело любой страны.