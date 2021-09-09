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Спасатели продолжают вести поиск погибших в подмосковном Ногинске
Происшествия
Спасатели продолжают вести поиск погибших в подмосковном Ногинске
Федеральное агентство новостей

Ногинск, 9 сентября. Поиск погибших продолжается в подмосковном Ногинске, несмотря на наступление ночи.

Работы по поиску пропавших продолжаются. Трудности в поиске вызваны тем, что конструкции здания могут начать обрушаться. Крупные части разрушенного здания достаются с помощью крана.

Число погибших в результате взрыва в подмосковном Ногинске увеличилось до четырех человек. Из-под завалов спасатели достали тело женщины. Вечером в среду были обнаружены тела еще трех погибших после взрыва газа, среди них девочка-подросток. СК РФ завел уголовное дело по факту произошедшего.

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